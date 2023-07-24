Звезды мировой оперы выступят на открытии музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова

24.07.2023

Звезды мировой оперы выступят на открытии музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова
В Санкт-Петербурге 25 сентября состоится открытие VI Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова.

Участниками гала-концерта в Мариинском-2 станут звезды мировой оперы, передает пресс-служба Фонда Ильдара Абдразакова.

Сообщается, что участие в концерте примут российский бас, дважды лауреат премии Grammy Ильдар Абдразаков, звезда Венской оперы, Метрополитен-оперы, Ла Скала, лауреат Grammy тенор Рамон Варгас, солисты и Симфонический оркестр Мариинского театра. В программу войдут арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов.

VI Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова посвящен 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина. Концерты фестиваля пройдут в Мурманске, Петрозаводске, Архангельске, Самаре, Казани.

В рамках фестиваля будет реализована большая образовательная программа.


Фото предоставлено Фондом Ильдара Абдразакова