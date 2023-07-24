Фильм открытия фестиваля в Венеции «Претенденты» заменен на «Капитана»

Венецианский кинофестиваль не откроет фильм «Претенденты» из-за забастовки американской Гильдии актеров.



Продюсеры не хотят, чтобы фильм Луки Гуаданьино был представлен без исполнителей главных ролей Зендеи, Майка Фейста и Джоша О’Коннора.





Практически все актеры в США поддержали забастовку. Гильдия требует пересмотра зарплат, а также более жестких условий использования цифровых образов актеров.





Откроет Венецианский фестиваль фильм Эдоардо Де Анджелиса «Капитан». Главную роль в нем сыграл итальянец Пьерфранческо Фавино.





В «Капитане» идет рассказ о команде подводной лодки, которая столкнулась с врагом во время Второй мировой войны. После победы члены команды подлодки решают спасти экипаж фашистского судна.





Венецианский кинофестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября.









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