Стартовали съемки комедии про бандита из 90-х «Дино»

В России стартовали съемки сериала «Дино». Проект создается для телеканала ТНТ и онлайн-платформы Premier.



Сюжет сериала строится вокруг коллектора-бандита из 1990-х по имени Дино. Бандит давно оставил профессию и стал отшельником. Герою предстоит рассчитаться по своим долгам и попробовать вернуть свою большую любовь.



На главные роли в проект приглашены Алексей Розин, Любовь Толкалина, Артур Бесчастный, Елизавета Кононова, Всеволод Володин, Андрей Гальченко и другие.

Жанр проекта определен как криминально-романтическая комедия.



Режиссером сериала выступит Тимофей Шарипов. Проект будет включать 17 эпизодов.









Фото: Good Story Media



