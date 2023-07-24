Стартовали съемки комедии про бандита из 90-х «Дино»

24.07.2023

Стартовали съемки комедии про бандита из 90-х «Дино»
В России стартовали съемки сериала «Дино». Проект создается для телеканала ТНТ и онлайн-платформы Premier.

Сюжет сериала строится вокруг коллектора-бандита из 1990-х по имени Дино. Бандит давно оставил профессию и стал отшельником. Герою предстоит рассчитаться по своим долгам и попробовать вернуть свою большую любовь.

На главные роли в проект приглашены Алексей Розин, Любовь Толкалина, Артур Бесчастный, Елизавета Кононова, Всеволод Володин, Андрей Гальченко и другие.
Жанр проекта определен как криминально-романтическая комедия.

Режиссером сериала выступит Тимофей Шарипов. Проект будет включать 17 эпизодов.


Фото: Good Story Media