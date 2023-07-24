Шоу «Модный приговор» не вернут в эфир до конца года из-за устаревшего формата

Отмечается, что слухи о возвращении развлекательной программы появились из-за возвращения в эфир шоу «Давай поженимся».«Слухи о возобновлении "Модного приговора" появились из-за того, что производитель тот же, что у "Давай поженимся". Но "женилки" возвращают с нужным посылом — на программе теперь исключительно истории тех, кто хочет создать семью, найти жену или мужа: меньше стеба, больше полезного дела. "Модный приговор" не возвращают», — приводит издание слова источника.По его словам, если шоу «Модный приговор» и вернется в эфир, то в обновленном формате, так как прежний формат устарел. Отмечается, что у шоу, скорее всего, будут другие ведущие.Шоу «Модный приговор» убрали из сетки вещания Первого канала после начала специальной военной операции из-за сокращения развлекательного контента на канале.