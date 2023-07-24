Ольга Любимова: 29 учреждений культуры ЛНР получили новое оборудование

В ЛНР поступило 29 комплектов звукового оборудования для концертных залов, домов культуры и клубов.
Об этом написала в своем телеграм-канале министр культуры России Ольга Любимова.
По словам министра, оснащение получили учреждения культуры 29 городов и населенных пунктов ЛНР.
Оборудование было закуплено «Росконцертом».
«Напомню, что с весны вместе с нашими театрами, оркестрами и филармониями мы проводим две масштабные акции для поддержки коллег в новых регионах. Благодаря «Общей сцене» учреждения получили более 1500 костюмов, реквизит, а по проекту «Новое звучание» — 120 музыкальных инструментов, 200 костюмов и свыше 50 комплектов оборудования», — отметила министр.
Ольга Любимова добавила, что новая инициатива позволит еще большему числу учреждений культуры обновить репертуар и продолжить радовать концертами жителей.
Фото: t.me/olga_b_lyubimova