В ЮАР прошла встреча министров культуры стран БРИКС

В Южно-Африканской Республике прошла VIII Встреча министров культуры стран БРИКС под председательством заместителя министра спорта, искусств и культуры ЮАР Нокаве Мафу, передает пресс-служба Минкультуры России.



Участником встречи от России стал заместитель министра культуры Андрей Малышев.



Отмечается, что встреча была посвящена укреплению культурного партнерства для постпандемического социально-экономического восстановления и устойчивого развития.



Андрей Малышев рассказал о подготовке Министерства культуры России к предстоящему в 2024 году председательству России в БРИКС, о положениях проекта Декларации, который будет утвержден по итогам встречи, отметил важность развития сотрудничества по линии Альянсов БРИКС.



Сообщается, что в рамках российского председательства в БРИКС Минкультуры России планирует проработать программу для поддержки Альянсов БРИКС.



На встрече обсуждалось также развитие сотрудничества в инклюзивной сфере и другие вопросы.









Фото: пресс-служба Минкультуры России