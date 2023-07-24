Более 80 молодых музыкантов примут участие в Школе-фестивале «Донбасский экспресс»

В Великом Новгороде пройдет Школа-фестиваль Леонида Лундстрема «Донбасский экспресс».



Участие в мероприятии примут более 80 молодых музыкантов из новых регионов России. В Луганске в ноябре пройдет второй этап проекта, участниками мастер-классов с педагогами из Москвы станут более 30 преподавателей музыкальных учебных заведений.



Школа-фестиваль «Донбасский экспресс» — проект Творческой мастерской Леонида Лундстрема. Мероприятие реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Новгородской области, компании «РЖД».



«Мы очень счастливы, что Донбасский экспресс состоится снова! Наш проект развивается и расширяется, в этом году он пройдет уже в двух городах. В Великий Новгород мы снова привезем детей, которые уже полтора года не имеют возможности заниматься музыкой в нормальном режиме, а в Луганск приедем сами и будем обмениваться опытом непосредственно с их педагогами. Лучшие участники этой школы получат возможность выступления в филармониях по всей стране, и мы будем принимать деятельное участие в их дальнейшей карьере. Интеграция новых регионов в общее культурное пространство нашей необъятной Родины — наша общая задача. Я благодарю наших партнеров, нашу команду и всех, благодаря кому этот проект стал возможен», — рассказал руководитель проекта «Донбасский экспресс» Петр Лундстрем.



В минувшем году участниками проекта стали 80 музыкантов из Донецкой и Луганской народных республик. В этом году проект расширяется, в нем примут участие юные исполнители от 14 до 23 лет из новых регионов России.



В образовательную программу проекта вошли индивидуальные занятия музыкой, мастер-классы от ведущих педагогов страны. В рамках мероприятий пройдут также концерты классической музыки, творческие встречи с деятелями культуры, экскурсии.









Фото предоставлено организаторами проекта "Донбасский экспресс"