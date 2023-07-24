В Москве прошел вечер памяти Натальи Медведевой

В «Доме Ростовых» прошел вечер памяти певицы, писательницы, поэтессы Натальи Медведевой.



Мероприятие было организовано режиссером и фотографом Даниилом Духовским и редактором журнала «Юность», депутатом Госдумы Сергеем Шаргуновым.



На встрече были представлены редкие фотографии Медведевой, отрывок из фильма «Дневник директора школы» режиссера Бориса Фрумина, где юная Наталья Медведева сыграла одну из ролей.



Гостями встречи стали музыканты, поэты, фотографы.



«У каждого была своя история отношений с Медведевой. Близко знавший Медведеву кинокритик Михаил Трофименков прочел отрывок из личного письма писательницы и поэта, которое было похоже на социальный манифест. В нем Медведева критически отзывалась о журналистах, которые не хотели понять ее переживаний и интересовались лишь подробностями ее личной жизни с писателем Эдуардом Лимоновым. Свои переживания она отражала в стихах, которые читали со сцены друзья Медведевой», — рассказали организаторы встречи.





В 2023 году артистке исполнилось бы 65 лет.













Фото: скриншот видео на YouTube