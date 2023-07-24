Netflix выпустила трейлер «Ван-Пис», самого дорогого сериала

24.07.2023

Netflix выпустила трейлер «Ван-Пис», самого дорогого сериала
Американская стриминговая платформа Netflix выпустила трейлер киноадаптации культового аниме «Ван-Пис».

Сериал является самым дорогостоящим проектом платформы.

Фильм рассказывает историю юноши по имени Манки Ди Луффи, который мечтает стать королем пиратов. Юноша собирает команду единомышленников и пробует волшебный фрукт, позволяющий ему растягивать свое тело. Команде предстоит сразиться с другими пиратами и найти сокровище.

Аниме «Ван-Пис» вышло в 1999 году. С того момента появилось несколько сотен эпизодов мультсериала. В киноадаптации от Netflix будет всего 10 эпизодов. Главные роли достались Иньяки Годою, Макэню, Тазу Скайлеру, Эмили Радд и другим.

Премьера фильма ожидается 31 августа.


Фото: кадр из фильма "Ван-Пис"