«Жанна Дюбарри» вышла в лидеры проката по итогам уикенда

24.07.2023

«Жанна Дюбарри» вышла в лидеры проката по итогам уикенда
Французская историческая драма «Жанна Дюбарри» стала лучшим релизом по итогам уикенда.

Картина заработала около 68 млн рублей за 4 дня со старта проката, передает «Бюллетень кинопрокатчика».

Отмечается, что старт фильма с Джонни Деппом лишь немного уступает боевику «Переводчик».

Мультфильм «Просто супер» заработал примерно 19 млн рублей, а анимационная картина «Катак. Ледниковый период» не оправдал ожиданий, заработав лишь 8 млн рублей.

Фильм «Жанна Дюбарри» рассказывает о взаимоотношениях Людовика XV с женщиной низшего сословия Жанной Вобернье, которая влюбляет в себя короля.


Фото: кадр из фильма "Жанна Дюбарри"