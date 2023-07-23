Выставка «Эковолна» начала свою работу в Нижнем Новгороде

Экспозиция открылась в галерее «Луна» в рамках фестиваля экологического искусства. В экспозиции представлены работы в различных техниках, в том числе технике апсайклинга, когда отходы преобразуются в предметы искусства. Об этом сообщает «Культуромания».





Так, в галерее представлены работы Сергея Кожуховского, Елизаветы Козырь, Антона Прохорова, Андрея Алексеенко, Екатерины Бересневой, Константина Белоусова и других авторов. Экспонаты выполнены разными техниками, в том числе здесь можно увидеть графические работы, а также произведения апсайклинг-искусства, когда работы создаются из ненужных вещей, которым дается вторая жизнь. Таким образом художники показывают способ избавления мира от мусора.





Фестиваль пройдет с 22 июля по 6 августа. 29 июля состоится городской экопраздник в парке «Швейцария». Ключевым событием смотра станет перформанс «Человек убегающий».





Среди экспонатов произведения «Хранитель экологии», «Космическая симфония 11.918», «Офелия», «Пластиковый лес», «Не робот», «Слоны уходят», «Белая» и другие. Так, например, работа «Офелия» Елизаветы Козырь символизирует чистоту и красоту, дарованную природой, но утопающую при этом в плодах развития промышленности. Над печальным лицом шекспировской героини смыкаются волны пластиковых пакетов и бутылок. Работа «Фестиваль» Сергея Кожуховского — это художественный манифест об экологической ответственности и осознанности рекламной индустрии.