Фестиваль «Бахослужение» начался в Калининграде

23.07.2023
Академический большой хор «Мастера хорового пения» открыл в субботу XXII Международный музыкальный фестиваль «Бахослужение» в Калининграде. Об этом сообщает Classical Music News.
В исполнении прославленного коллектива прозвучали духовные сочинения великого немецкого композитора и органиста Иоганна Баха. Концерт знаменитого Академического большого хора под руководством народного артиста России профессора Льва Конторовича стал открытием для многих слушателей. В первом отделении концерта в уникальной акустике зала исторического здания филармонии а капелла прозвучали самые известные духовные произведения Баха: мотеты «Иисус, моя радость», «Хвалите Господа все народы», а также знаменитая «Аве Мария». Мощным завершающим аккордом всего концерта стал написанный ровно 300 лет назад великим мастером эпохи барокко «Магнификат».
По словам руководителя пресс-службы областной филармонии Дарьи Садченко, партию трубы пикколо исполнил специально приглашенный солист Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова калининградец Александр Лебедев.