Фотовыставка заработала в недавно открытой колокольне Никольской церкви впервые за 20 лет после реставрации

Колокольня церкви Николая Чудотворца в Великом Устюге открылась в субботу для посетителей впервые за 20 лет после реставрации. Об этом пишет ТАСС.





Колокольню реставрировали 20 лет. Но все это время работала колокольня Успенского собора, она более высокая и расположена в самом центре города, вторую не считали нужным открывать. Но тут решили, что именно в праздник Дня города, когда так много мероприятий вокруг Никольской церкви, важно довести работы до ума и открыть колокольню.





С колокольни открываются прекрасные виды на речные просторы, реку Сухону, Троице-Гледенский монастырь, храмы Дымковской слободы, на площадь Ленина, бывшую Торговую, где будут проходить праздничные мероприятия. Внутри колокольни оформлена фотовыставка, посвященная истории реставрации памятников архитектуры Великого Устюга. По завершении празднования Дня города колокольню временно закроют для подготовки постоянной экскурсии.





Фото: скриншот YouTube/Аэросъемка Aircraft35 Череповец