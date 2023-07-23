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Режиссер Кристофер Нолан назвал «лучшим решением в истории кино» кастинг Роберта Дауни — младшего на роль Тони Старка

23.07.2023

Режиссер Кристофер Нолан назвал «лучшим решением в истории кино» кастинг Роберта Дауни — младшего на роль Тони Старка
Признание он сделал в рамках подкаста Happy Sad Confused. Об этом сообщает Чемпионат.

«Когда Фавро хватило проницательности взять его на роль Железного человека, то это стало одним из величайших кастинговых решений в истории кино. Вы видите, к чему это привело» — сказал он. 

По мнению Нолана, Джон Фавро знал о таланте Дауни Младшего. Режиссер подчеркнул, что решение взять указанного актера на роль Тони Старка стало одним из лучших решений по кастингу в истории кино. По словам Нолана, сыграла свою роль режиссерская проницательность первых двух лент «Железный человек» Джона Фавро.

Фото:  скриншот MysticTrickk/YouTube