В Михайловском театре пройдет концерт «Онегин. Жизнь Героя»

Опера Вольфганга Амадея Моцарта «Так поступают все женщины» будет показана в воскресенье на Парадн...
Портрет руки известного шотландского художника Пола Эмсли теперь можно посмотреть только по предва...
После выхода сюжетного трейлера игроки обратили внимание, что лицо Мори Джейн Уотсон поменялось, п...
Сериал рассказывает о пиратах, путешествующих в поисках сокровищ. ...
Опера Вольфганга Амадея Моцарта «Так поступают все женщины» будет показана в воскресенье на Парадн...
Портрет руки известного шотландского художника Пола Эмсли теперь можно посмотреть только по предва...
После выхода сюжетного трейлера игроки обратили внимание, что лицо Мори Джейн Уотсон поменялось, п...
Сериал рассказывает о пиратах, путешествующих в поисках сокровищ. ...
Документальная лента расскажет о скандально известном фотографе, снимавшем знаменитостей в обнаженно...
Режиссер Кристофер Нолан в рамках подкаста Happy Sad Confused рассказал о смысле финальной сцены сво...
Мероприятие пройдет в Лужниках на Московском урбанистическом форуме. Об этом сообщается на сайте м...
В фильме Роберта Земекиса этот момент можно найти в сцене встречи Дока и Марти Макфлая. Об этом пи...
Кристофер Нолан получает высочайшие оценки от зрителей — об этом пишет «Чемпионат». ...
В основу сюжета проекта лег одноименный роман Алексея Иванова.
В 2023 году отмечается 825-летие с момента возведения памятника.
Премьера состоится на канале «Россия».
Главную роль в детективе сыграет Елена Подкаминская.
Причиной возможного переноса релизов могут стать забастовки американских гильдий актеров и сценарист...
Тони Беннет в последние годы страдал от болезни Альцгеймера.
Байопик получит название «Первый на Олимпе».
Образовательная программа посвящена специфике и особенностям работы при продвижении контента на межд...
Премьера восьмисерийного роуд-муви состоится в 2024 году.
23.07.2023
Фото: скриншот YouTube/Михайловский театр