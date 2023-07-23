В Михайловском театре пройдет концерт «Онегин. Жизнь Героя»

В воскресенье пройдет концерт, который организаторы называют мизером следующего сезона. Об этом пишет ТАСС.





«В новом театральном году на сцену Михайловского театра вернется опера Петра Чайковского „Евгений Онегин“ — и первое отделение концерта станет презентацией новой постановки режиссера Сергея Новикова», — рассказали в пресс-службе театра для ТАСС.





Дирижером станет музыкальный руководитель театра Александр Соловьев. Борис Пинхасович сыграет Онегина, в то время как Татьяну будет играть Александра Сенникова. Второе отделение станет продолжением традиции симфонических концертов на сцене театра.



