Первый официальный портрет Кейт Миддлтон принцессы Уэльской убрали из Национальной галереи Великобритании

Портрет руки известного шотландского художника Пола Эмсли теперь можно посмотреть только по предварительной записи. Об этом пишет The Daily Mail.





Когда десять лет назад публике был представлен первый официальный королевский портрет принцессы Уэльской, Кейт Миддлтон была типично вежлива, назвав работу Пола Эмсли «блестящими, абсолютно потрясающими’. Однако критики были менее добры, назвав портрет „отвратительным“ и „абсолютной катастрофой“. Также они писали: „Единственное, что спасает, — это то, что это не Рольф Харрис“.





„Теперь я могу сообщить, что работа была отправлена в запасник Национальной портретной галереи, несмотря на то, что это единственная персональная картина лондонского учреждения, изображающая нашу будущую королеву. Его можно просмотреть по предварительной записи в нашем архиве“ — сказал представитель музея.





Кейт является королевской покровительницей галереи на Трафальгарской площади, и ходят слухи, что она, возможно, втайне рада, что работа больше не выставлена на всеобщее обозрение.





„Немыслимо, чтобы картина с изображением ее королевского высочества была убрана с глаз общественности без консультации с ней“, — говорит источник в интервью The Daily Mail. — Это было бы очень невежливо. Она наш высоко ценимый покровитель.»





Фото: скриншот YouTube/Культурный канал