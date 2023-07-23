Авторы игры Marvel’s Spider-Man 2 объяснили изменения во внешности Мэри Джейн

После выхода сюжетного трейлера игроки обратили внимание, что лицо Мори Джейн Уотсон поменялось, по сравнению с первой игрой. Релиз Marvel’s Spider-Man 2 состоится 20 октября. Об этом сообщает GameMag.





Комьюнити-директор Insomniac Games Джеймс Стивенсон подтвердил, что в работе над сиквелом не проводился рекаст модели, подарившей внешность героине. Лицом Эм-Джей по-прежнему является Стефани Тайлер Джонс, которая участвовала в оригинальной Marvel’s Spider-Man. Актрису озвучивания также не меняли — это все еще Лора Бэйли.





Что касается разницы во внешности, Стивенсон объяснил это тем, что лицо модели было заново отсканировано для Spider-Man 2, поскольку игра затачивается только под новое поколения и предложит более высокую детализацию. Отсюда и возникли естественные изменения, которые можно наблюдать в трейлере.

Кроме того, Стивенсон заявил, что к запуску игра будет выглядеть еще лучше, чем в последних демонстрациях.





Фото: скриншот YouTube/ElAnalistaDeBits