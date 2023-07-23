Netflix выпустил трейлер к адаптации аниме One Peace

23.07.2023
Сериал рассказывает о пиратах, путешествующих в поисках сокровищ.
Вышел трейлер сериала One Piece — экранизации одноименных аниме и манги. Ролик опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix. Проект рассказывает о пиратах, отправившихся в путешествие за сокровищами. Капитан команды желает найти самое главный клад «Ван-Пис», обладая которым можно стать королем пиратов.
В актерский состав вошли Иньяки Годой, Эмили Радд, Таз Скайлар, Макэню. Первые эпизоды выйдут 31 августа. Режиссерами выступили: Марк Йобст, Тим Соутэм, Эмма Салливан. Сценарий написали: Том Хиндман, Стивен Маеда, Мэтт Оуэнс. Продюсеры: Тэцу Фудзимура, Марк Йобст, Тим Соутэм.
Фото: скриншот из трейлера YouTube/Netflix