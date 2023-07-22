В конце сентября зрители увидят сериал из вселенной Джона Уика «Котиненталь»

Дату премьеры сообщило издание Deadline.





Проект начнет выходить на стриминговой платформе Peacock c 22 сентября 2023 года. Сериал будет состоять из трех эпизодов и является приквелом событий франшизы «Джон Уик». Серии шоу будут называться: «Ночь первая», «Ночь вторая» и «Ночь третья».





События шоу будут разворачиваться в 1975 году вокруг пристанища киллеров — знаменитого отеля «Континенталь». В центре истории окажется молодой Уинстон Скотт — центральный персонаж преступного мира Нью Йорка того времени. Роль Скотта сыграет актер Колин Вуделл.





Также к проекту присоединится Мел Гибсон, которому досталась роль персонажа Кормака. Шоураннерами и сценаристами сериала стали Грег Кулидж и Керк Уорд.





Фото: скриншот YouTube/Cut The Crap