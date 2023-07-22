В кинотеатре «Художественный» покажут «Хельмон Ньютон: отвратительный и великолепный»

22.07.2023

В кинотеатре «Художественный» покажут «Хельмон Ньютон: отвратительный и великолепный»
Документальный фильм расскажет о скандально известном фотографе, снимавшем знаменитостей в обнаженном виде. Об этом пишет «Культуромания». 

23 июля пройдет показ документального фильма Геро фон Бёма. В России «Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный» впервые показали в июне 2023 года на кинофестивале Beat Film Festival. Нынешний показ пройдет на немецком языке с русскими субтитрами.

Хельмут Ньютон погиб в 2004 году. 83-летний фотохудожник выезжал с парковки отеля и, не справившись с управлением, врезался в стену здания. Спустя час он скончался в клинике.


Фото: Скриншот видео кинокомпании Пионер