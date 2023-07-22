Кристофер Нолан объяснил концовку фильма «Начало»

Режиссёр Кристофер Нолан в рамках подкаста Happy Sad Confused рассказал о смысле финальной сцены своего фильма «Начало», передает Variety.





Нолан остановился на сцене, в которой персонаж Леонардо Ди Каприо запускает волчок, чтобы понять, находится ли он в реальном мире или во сне. Для героя фильма не имеет значения, продолжает ли вращаться волчок — он вернулся домой к своим детям, и его эмоциональное путешествие завершено.





«Суть кадра в том, что персонажу в этот момент всё равно. Это нигилистический взгляд на финал, не так ли? Но герой идёт дальше, чтобы просто провести время с детьми. Это не эмоциональная двусмысленность, она интеллектуального плана», — заявил режиссёр.









Фото: WBRussia/YouTube