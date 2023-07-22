Олег Газманов отметит свой 72 день рождения сольным концертом

Народный артист выступит в Светлогорске. Об этом сообщает ТАСС.





Певец сказал, что такой вариант празднования считает для себя самым лучшим, потому что для него это возможность петь для своих зрителей. Концерт посетят друзья и дети певца.





«Свой день рождения я по традиции я отмечаю на родине и в этот раз снова в Светлогорске, на берегу Балтийского моря, в „Янтарь-холле“ дам сольный концерт»





Олег Газманов родился 22 июля 1951 года в городе Гусеве Калининградской области в семье фронтовиков, которые были родом из Белоруссии, бабушка жила в Минске. 2018 году Газманов был доверенным лицом кандидата на пост президента России Владимира Путина. Имеет звание народного артиста РФ (2001), награжден орденами Почета (2006), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2012), Дружбы (2018).





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