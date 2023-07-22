Киноляп с часами в фильме «Назад в будущее» не могли заметить 38 лет

В фильме Роберта Земекиса этот момент можно найти в сцене встречи Дока и Марти Макфлая. Об этом пишет РБК life.





Научно-фантастическая комедия «Назад в будущее» вышла в 1985 году. Трилогия о путешествиях во времени, описывает альтернативные реальности вымышленного городка Хилл-Вэлли в Калифорнии и нескольких проживающих там семей. В центре событий — подросток Марти МакФлай (Майкл Дж. Фокс) из 1985 года, который случайно перемещается на машине времени (в виде автомобиля DeLorean) в 1955 год, где случайно мешает знакомству своих родителей (Лиа Томпсон и Криспин Гловер), ставя под угрозу собственное существование. Вернуться домой мальчику помогает эксцентричный изобретатель Эмметт Браун (Кристофер Ллойд) — создатель машины времени.





РБК Life нашел в первом фильме киноляп, который многие не замечали. В начале фильма во время встречи Макфлая с Доком последний демонстрирует юноше показания своих часов и часов пса Эйнштейна, который совершил путешествие в будущее на одну минуту. Видно, что в руках ученый держит другие часы — на шее у собаки они с экраном без подсветки, отличается и их форма.





Фото: скриншот YouTube/Кинопоиск