«Кинопоиск» представил премьеру второго сезона сериала «Пищеблок»

В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» стартовал второй сезон сериала «Пищеблок».



В основу сюжета проекта лег одноименный роман Алексея Иванова.





В сериале идет рассказ о событиях в советском детском лагере, в котором темными делами заправляют вампиры. Первый сезон вышел в 2021 году.





Сериал получил высокую оценку критиков и зрителей. На «Кинопоиске» он получил 7,3 балла из 10 возможных.





Главные роли в сериале играют Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Равшана Куркова и другие актеры. Режиссеры проекта — Святослав Подгаевский и Эдуард Бордуков.









Фото: кадр из сериала «Пищеблок»