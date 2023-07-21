«Кинопоиск» представил премьеру второго сезона сериала «Пищеблок»

В основу сюжета проекта лег одноименный роман Алексея Иванова.
В 2023 году отмечается 825-летие с момента возведения памятника.
Премьера состоится на канале «Россия».
Главную роль в детективе сыграет Елена Подкаминская.
Причиной возможного переноса релизов могут стать забастовки американских гильдий актеров и сценарист...
В основу сюжета проекта лег одноименный роман Алексея Иванова.
В 2023 году отмечается 825-летие с момента возведения памятника.
Премьера состоится на канале «Россия».
Главную роль в детективе сыграет Елена Подкаминская.
Причиной возможного переноса релизов могут стать забастовки американских гильдий актеров и сценарист...
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21.07.2023