В Новгородском Кремле открылась выставка о церкви Спаса Преображения на Нередице – уникальном памятнике архитектуры и монументальной живописи.



Выставка создана к 825-летию с момента возведения памятника.



В экспозицию вошли открытки, фотографии церкви, ее настенной живописи, довоенные копии росписи, чертежи.



Значительная часть выставки посвящена фрагментам росписи, подобранным в процессе реставрации.



«Выставка, посвященная этому уникальному памятнику древнерусского зодчества и монументальной живописи, проводится в Новгородском музее-заповеднике впервые. В ее состав включены редкие материалы из собрания музея, связанные с основными этапами сложной истории храма», — рассказали в музее.













Фото: пресс-служба Минкультуры России