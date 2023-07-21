21.07.2023
В Новгородском Кремле открылась выставка о церкви Спаса Преображения на Нередице – уникальном памятнике архитектуры и монументальной живописи.
Выставка создана к 825-летию с момента возведения памятника.
В экспозицию вошли открытки, фотографии церкви, ее настенной живописи, довоенные копии росписи, чертежи.
Значительная часть выставки посвящена фрагментам росписи, подобранным в процессе реставрации.
«Выставка, посвященная этому уникальному памятнику древнерусского зодчества и монументальной живописи, проводится в Новгородском музее-заповеднике впервые. В ее состав включены редкие материалы из собрания музея, связанные с основными этапами сложной истории храма», — рассказали в музее.
Фото: пресс-служба Минкультуры России