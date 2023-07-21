В Петербурге начались съемки исторического сериала «Столыпин»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки многосерийного исторического фильма «Столыпин».



Проект создается при поддержке Института развития интернета киностудией «Москино». Премьера состоится на канале «Россия».



Режиссером проекта выступает Алексей Андрианов.



«Петр Аркадьевич Столыпин был великим человеком, и для нас большая честь и ответственность постараться раскрыть масштаб его личности для самой широкой аудитории. Уверен, что наш проект получится не менее масштабным, и мы сможем создать достойный портрет Столыпина на фоне эпохи, переломной для российской истории», — рассказал режиссер.



Роли в фильме сыграют Александр Устюгов, Александр Яценко, Стася Милославская, Павел Попов, Екатерина Волкова, Юрий Насонов и другие.









Фото предоставлено "Москино"