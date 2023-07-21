Премьеры «Дюны 2» и «Аквамена 2» могут перенести из-за забастовки актеров

Киностудия Warner Bros. может перенести премьеры фильмов «Дюна: Часть вторая» и «Аквамен и потерянное царство».



Причиной возможного переноса релизов могут стать забастовки американских гильдий актеров и сценаристов.





Премьера «Дюны: Часть вторая» должна состояться 1 ноября, а «Аквамен и потерянное царство» — 20 декабря. Забастовка гильдий актеров и сценаристов продлится до осени.





Если планы голливудских артистов не изменятся, то они не смогут принять участие в продвижении премьер. В итоге релизы могут быть перенесены на 2024 год, чтобы маркетинговая кампания успела пройти полноценно.





Ранее стало известно, что из-за забастовок остановлена работа над фильмами «Плохие парни 4», «Дедпул 3», «Гладиатор 2», «Мортал комбат 2», «Веном 2» и другими. Уже перенесены даты релиза трех частей франшизы «Аватар», кинокомиксов «Династия Канга» и «Секретные войны».









Фото: кадр из фильма «Дюна»