Скончался культовый американский певец Тони Беннет

В США скончался певец Тони Беннет (настоящее имя Энтони Доминик Бенедетто).



Культовый артист скончался на 97-м году жизни, передает Associated Press со ссылкой на публициста Сильвию Вайнер.



Сообщается, что Тони Беннет в последние годы страдал от болезни Альцгеймера.



По словам Вайнер, Бони Беннет умер в своем родном городе Нью-Йорке. Конкретная причина смерти артиста не указывается.



В творческом багаже Тони Беннета — более 70 альбомов, которые принесли ему 17 «Грэмми». За свою жизнь Беннет продал более 50 миллионов своих пластинок по всему миру.









Фото: скриншот видео на YouTube