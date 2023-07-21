Скончался культовый американский певец Тони Беннет

Главную роль в детективе сыграет Елена Подкаминская.
Причиной возможного переноса релизов могут стать забастовки американских гильдий актеров и сценарист...
Тони Беннет в последние годы страдал от болезни Альцгеймера.
Байопик получит название «Первый на Олимпе».
Образовательная программа посвящена специфике и особенностям работы при продвижении контента на межд...
Главную роль в детективе сыграет Елена Подкаминская.
Причиной возможного переноса релизов могут стать забастовки американских гильдий актеров и сценарист...
Тони Беннет в последние годы страдал от болезни Альцгеймера.
Байопик получит название «Первый на Олимпе».
Образовательная программа посвящена специфике и особенностям работы при продвижении контента на межд...
Премьера восьмисерийного роуд-муви состоится в 2024 году.
Музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал, чем занимается после закрытия своего лейбла Malfa.
Отмечается, что в ходе поездок популярные писатели, иллюстраторы, специалисты библиотеки проведут тв...
Балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра представит в Москве, Санкт-Петербурге, а также в...
В число номинаторов также могут войти военкор Семен Пегов, рэпер Аким Апачев, ряд популярных telegra...
Картина возглавила список лидеров проката минувшего четверга.
Героини картины окажутся связанными одной историей, им предстоит спасти вселенную от новой угрозы.
В соответствии с соглашениями учреждения будут проводить совместные культурно-просветительские мероп...
Премьера южнокорейского триллера состоится 20 июля.
Премьера приключенческого детектива состоится 31 августа.
Прием заявок стартовал 20 июля и продлится до 31 августа.
Артист признался, что у него не получался британский акцент.
Фонд кино объявил результаты отбора на поддержку организаций, которые осуществляют показы фильмов.
Фильм станет первой экранизацией одноименной серии игр.
21.07.2023