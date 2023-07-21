Роскино проведет образовательные семинары для кинематографистов

Роскино проведет онлайн- и офлайн-семинары для представителей российской киноиндустрии.



Образовательная программа посвящена специфике и особенностям работы при продвижении контента на международных рынках, сообщает пресс-служба Роскино.



Отмечается, что в 2023 году уже состоялась серия семинаров с участием профессионалов киноиндустрии из Казахстана, Нидерландов, Беларуси и России.



В рамках проекта 26 и 27 июля состоятся семинары о продвижении и монетизации анимационного контента в регионах Индии и MENA. Эксперт в сфере международной дистрибуции контента и копродукции Катерина Пшеницына расскажет об особенностях медиарынка и последних трендах в анимации Индии, поделится обзором рынка детского контента в регионе и расскажет о возможности монетизации.



В рамках 31-го фестиваля «Выборг-2023» 5 августа пройдет паблик-ток и мастер-класс с участием экспертов из Кореи, на которых состоится обсуждение особенностей продюсирования и секрета успеха корейских мелодрам, важность и особенности локейшн-скаутинга в процессе производства контента.













Фото: пресс-служба Роскино