Okko объявил о старте съемок сериала «Юг» Ивана Сосина

Режиссер Иван Сосин начал съемки сериала «Юг» для онлайн-кинотеатра Okko.



Премьера восьмисерийного роуд-муви состоится в 2024 году.





В центре повествования мальчик по имени Юг, который воспитывался бабушкой. В свой 14-й день рождения он находит деньги, которые присылал его отец. Юный герой собирается в путешествие по России на поиски своего папы.





Сценарий сочинил Алим Бесчоков. В главных ролях — Ярослав Могильников, Надежда Маркина и Тимофей Трибунцев.





Производством сериала занимается кинокомпания Norm Production. В проекте также задействованы актеры Юрий Колокольников, Александр Яценко, Кирилл Кяро, Игорь Грабузов, Антон Кузнецов и другие.









Фото: пресс-служба Okko