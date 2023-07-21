«Наше кино» представило трейлер «Я делаю шаг» Ольги Акатьевой
«Наше кино» представило трейлер «Я делаю шаг» Ольги Акатьевой
21.07.2023
Компания «Наше кино» опубликовала в YouTube трейлер мелодрамы «Я делаю шаг».
В фильме Ольги Акатьевой главные роли играют Сергей Новосад и Анастасия Талызина.
Главный герой фильма — выпускник педагогического института, который возвращается в родную школу в Пскове, чтобы начать карьеру преподавателя. Однако на родине его встречают все нерешенные проблемы, которые он пытался забыть.
«Их решение потребует честности, а Саше есть что скрывать от всего мира», — говорится в описании к трейлеру.
Премьера фильма «Я делаю шаг» состоится 7 сентября. В мелодраме также снялись Мария Аронова, Равшана Куркова, Денис Шведов и другие актеры.