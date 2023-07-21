«Наше кино» представило трейлер «Я делаю шаг» Ольги Акатьевой

21.07.2023

«Наше кино» представило трейлер «Я делаю шаг» Ольги Акатьевой
Компания «Наше кино» опубликовала в YouTube трейлер мелодрамы «Я делаю шаг».

В фильме Ольги Акатьевой главные роли играют Сергей Новосад и Анастасия Талызина.

Главный герой фильма — выпускник педагогического института, который возвращается в родную школу в Пскове, чтобы начать карьеру преподавателя. Однако на родине его встречают все нерешенные проблемы, которые он пытался забыть.

«Их решение потребует честности, а Саше есть что скрывать от всего мира», — говорится в описании к трейлеру.

Премьера фильма «Я делаю шаг» состоится 7 сентября. В мелодраме также снялись Мария Аронова, Равшана Куркова, Денис Шведов и другие актеры.




Фото: кадр из фильма "Я делаю шаг"
Фото: кадр из фильма «Я делаю шаг»