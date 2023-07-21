Бахрушинский музей за полгода перевел в «цифру» почти 90 тысяч предметов из коллекции

За первые 6 месяцев 2023 года Бахрушинский музей перевел в цифровой вид почти 90 тысяч предметов из своей коллекции.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.



В рамках работы по оцифровке коллекции в «цифру» переведено 1 074 536 экспонатов. До конца года планируется оцифровать еще 85 тысяч предметов.

Министр культуры отметила, что в музее установлено пять специальных комплексов высококачественного сканирования, которые обеспечивают бесконтактное создание копий.



«Перевод экспонатов в «цифру» позволяет сохранить предметы искусства, расширить к ним доступ для профессионалов, для тех, кто интересуется историей театра в нашей стране, и, конечно, играет важную роль в регистрации предметов хранения в Госкаталоге Музейного фонда России», — говорится в сообщении министра.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova