Продюсер Максим Фадеев рассказал о работе над духовной музыкой

Музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал, чем занимается после закрытия своего лейбла Malfa.



Продюсер сообщил в своем telegram-канале, что не хотел раскрывать, чем занят в настоящее время, но его друзья просят его об этом.



«Не хотелось открываться, если честно, но все мои близкие заставляют меня показать вам то, чем я сегодня занимаюсь. Вы знаете, я очень этим горжусь. Желаю вам всего самого хорошего, прослушайте это, посмотрите, и, если это отзовется в вашем сердце, я буду очень счастлив. Всех благ вам», — сказал Фадеев.



Продюсер опубликовал короткий отрывок нового произведения «Отче наш» в исполнении хора Сретенского монастыря.



«За меня будет говорить музыка. Молитесь. За нашу Родину. За наших детей. За тех, кого вы любите», — написал продюсер.



Фадеев добавил, что на записи представлен рабочий вариант музыки и исполнения, созданный в мае 2023 года.













Фото: скриншот видео канала t.me/maxfadeev1



