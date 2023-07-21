«Первый книжный» библиомобиль проведет мероприятия для тысячи детей в новых регионах

«Первый книжный» библиомобиль Российской государственной детской библиотеки запланировал десять поездок в июле-августе 2023 года, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Отмечается, что в ходе поездок популярные писатели, иллюстраторы, специалисты библиотеки проведут творческие встречи, познавательные занятия с детьми из новых регионов страны.



«Первый книжный» библиомобиль уже побывал в Калужской, Тульской, Московской областях. Участниками мероприятий стали писатели Александр Киселев, Александра Ивойлова, Виктория Топоногова, Дарья Герасимова и другие.



В июле-августе встречи пройдут во Владимирской, Рязанской областях, новых регионах России.



В каждой поездке в детские учреждения отправляются книги.



Проект реализуется совместно с Ассоциацией «Растим читателя» при поддержке Российского Фонда культуры.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России