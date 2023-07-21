Балетная труппа Приморской сцены Мариинки представит спектакли в Китае и Катаре

Балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра представит в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Китае и Катаре спектакли «Тысяча и одна ночь» и «Спящая красавица».



«Сейчас у нас каждый месяц до февраля гастроли. Санкт-Петербург — августовские гастроли, в сентябре гастроли труппы в Большом театре на Исторической сцене. Будет представлена "Тысяча и одна ночь". В октябре планируется участие балетной труппы в Днях культуры Приморского края в Харбине. И с 2 по 8 декабря пройдут гастроли балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра в Катаре, там будет представлено четыре спектакля "Тысяча и одна ночь"», — рассказал художественный руководитель труппы Эльдар Алиев.



Руководитель добавил, что в Харбине труппа представит русский классический балет «Спящая красавица» в интерпретации Приморской сцены Мариинки.









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