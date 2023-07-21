Номинантов на премию имени Максима Фомина представят депутаты и военкоры

Депутаты Госдумы, военкоры представят номинантов на литературную премию имени Максима Фомина (Владлена Татарского).



Конкурсантов представят депутаты Анна Кузнецова, Пётр Толстой, Дмитрий Кузнецов. В число номинаторов также могут войти военкор Семен Пегов, рэпер Аким Апачев, ряд популярных Telegram-каналов и изданий.



«Премия должна выйти за пределы ограниченной окололитературной тусовки, которая привыкла награждать друг друга последние 30 лет. Сам Владлен был как свежий ветер. Важно, чтобы, как и 100 лет назад молодые ветра с юга вдохнули жизнь в русскую литературу. Поэтому среди номинаторов как солидные литературные институции, так и культуртрегеры новой патриотической волны», — отметил депутат Дмитрий Кузнецов.



Конкурс проводится в номинациях «Художественная проза», «Публицистика», «Медиа-проект».



Специальный приз «Скальд Новороссии» получит автор прозы, публицистики или создатель медиа-проекта, являющийся действующим участников СВО, иных боевых действий, либо ветераном боевых действий.



Список финалистов премии будет объявлен 23 февраля.