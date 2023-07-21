В первый день проката фильм «Жанна Дюбарри» собрал 12 млн рублей

Картина возглавила список лидеров проката минувшего четверга.
Героини картины окажутся связанными одной историей, им предстоит спасти вселенную от новой угрозы.
В соответствии с соглашениями учреждения будут проводить совместные культурно-просветительские мероп...
Премьера южнокорейского триллера состоится 20 июля.
Премьера приключенческого детектива состоится 31 августа.
В число номинаторов также могут войти военкор Семен Пегов, рэпер Аким Апачев, ряд популярных Telegra...
Картина возглавила список лидеров проката минувшего четверга.
Героини картины окажутся связанными одной историей, им предстоит спасти вселенную от новой угрозы.
В соответствии с соглашениями учреждения будут проводить совместные культурно-просветительские мероп...
Премьера южнокорейского триллера состоится 20 июля.
Премьера приключенческого детектива состоится 31 августа.
Прием заявок стартовал 20 июля и продлится до 31 августа.
Артист признался, что у него не получался британский акцент.
Фонд кино объявил результаты отбора на поддержку организаций, которые осуществляют показы фильмов.
Фильм станет первой экранизацией одноименной серии игр.
Автор фильма «Терминатор» Джеймс Кэмерон заявил в соцсетях, что предупреждал человечество об опаснос...
В конкурс смотра попали 31 короткометражный фильм и 8 полнометражных дебютов.
Артист скончался на 83-м году жизни.
В ролике представлены кадры с работой военнослужащих, волонтеров, врачей.
Абсолютным лидером зрительских симпатий оказалась комедия «Родители строгого режима».
Сериал будет включать 8 эпизодов и расскажет о событиях с момента окончания третьей части киносаги.
С момента запуска программы более 8,6 млн человек в возрасте от 14 до 22 лет оформили Пушкинскую кар...
В рамках программы с 21 июля по 3 октября в кинотеатре «Иллюзион» пройдут показы 75 фильмов разных л...
Артист скончался 19 июля на 74-м году жизни.
Речи о передаче других ценностей пока не идет.
21.07.2023