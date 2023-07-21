В первый день проката фильм «Жанна Дюбарри» собрал 12 млн рублей

21.07.2023

В первый день проката фильм «Жанна Дюбарри» собрал 12 млн рублей
Фильм «Жанна Дюбарри» заработал в первый день проката 12 млн рублей, передает «Бюллетень прокатчика».

Таким образом, картина возглавила список лидеров проката минувшего четверга.

Ожидается, что за уик-энд сборы составят 60-70 млн рублей.

Главные роли в фильме сыграли Майвенн, Джонни Депп, Бенжамен Лаверн, Мельвиль Пупо и другие.

Французская историческая драма рассказывает историю взаимоотношений Людовика XV и женщины из низшего сословия Жанны Вобернье.


Фото: кадр из фильма "Жанна Дюбарри"