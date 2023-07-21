Вышел второй трейлер фильма «Марвелы»

В Сети появился второй большой трейлер фильма «Марвелы».



В ролике показаны главные персонажи — Капитан Марвел, Мисс Марвел, Моника Рамбо.



Героини картины окажутся связанными одной историей, им предстоит спасти вселенную от новой угрозы. Главные роли в фильме сыграли Бри Ларсон, Иван Веллани и Тейнона Паррис.



В мировой прокат «Марвелы» выходят 10 ноября 2023 года. В России официального релиза картины не запланировано.















