В рамках проекта «Музейные маршруты России» подписано 12 соглашений

В рамках Всероссийского проекта «Музейные маршруты России» в Иркутском академическом драматическом театре им. Н.П. Охлопкова подписано 12 соглашений между ведущими музеями России, сообщает пресс-служба Министерства культуры России.



В соответствии с соглашениями учреждения будут проводить совместные культурно-просветительские мероприятия, научные конференции, круглые столы, творческие встречи, реализовывать образовательные программы.



«У Музейных маршрутов две функции. Первая — увидеть, как живут регионы, о чем думает музейное сообщество, какие выставки предполагает. Вторая — поделиться теми практиками, которые мы внедрили и получили приятный отклик посетителей, и найти для себя что-то новое. Благодаря такому обмену получаются новые проекты», — сказала директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации Елена Харламова.



«Музейные маршруты России» проходят с 19 по 21 июля в Иркутской области. Участие в проекте принимают представители министерства культуры России, региональных ведомств, эксперты в сфере культуры, руководство музеев страны.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России