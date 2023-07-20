Депутат Кузнецов вошел в учредительный комитет Христианской правозащитной миссии

На базе общественной организации «Христианская европейская коалиция» будет создан учредительный комитет Христианской правозащитной миссии.



Об этом сообщалось на первой видеоконференции свободных народов Европы.



Соответствующая договоренность была достигнута на встрече депутата Государственной думы Дмитрия Кузнецова с экс-депутатом Бундестага 19-го созыва Вальдемаром Гердтом.



«Встретились мы вчера с депутатом Бундестага 19-го созыва Вальдемаром Гердтом и решили, что будем вместе делать Христианскую правозащитную миссию. Потому что людей надо спасать, и это важнее политики. Кто тоже так думает — присоединяйтесь. Задач выше крыши. Сегодня на Форуме свободных народов Европы рассказал об этом вместе со Станиславом из Болгарии», — написал Кузнецов в своем телеграм-канале.



В учредительный совет вошли бывший депутат Бундестага 19-го созыва Вальдемар Гердт, американский расследователь, бывший помощник сенатора Тара Рид, международный аналитик из Болгарии Станислав Младенов и другие.



По словам Кузнецова, существующие правозащитные и гуманитарные организации не отвечают ожиданиям европейцев, которые из-за своих убеждений сталкиваются с несправедливостью и насилием.



Парламентарий предложил церквям и организациям, отстаивающим традиционные ценности, присоединиться к инициативе европейских единомышленников.



В рамках конференции прошли выступления общественных деятелей, журналистов, политиков. Состоялось обсуждение основных проблем современной Европы, включая кризис традиционных ценностей, ЛГБТ-повестку, свободу слова и совести и другие вопросы.











