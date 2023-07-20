Фонд поддержки регионального кинематографа начал прием заявок на конкурс «Россия — взгляд в будущее»

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) запустил конкурсный отбор проектов «Россия – взгляд в будущее».



Прием заявок стартовал 20 июля и продлится до 31 августа. Подать заявку можно на платформе script.moviestart.ru, сообщили в пресс-службе фонда.



Отмечается, что общий бюджет на производство фильмов составил 150 миллионов рублей, из которых 50% будет направлено на поддержку картин хронометражем 75–90 минут, а остальное — на создание отдельных короткометражных документальных фильмов продолжительностью 15–20 минут.



«В течение прошлого года мы вели интенсивное взаимодействие с нашими конкурсантами, в результате чего получили 96 документальных фильмов, снятых в 44 регионах РФ, красочно и четко иллюстрирующих жизнь современных россиян», — рассказала председатель Совета ФПРК, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России Лариса Солоницына.



По словам руководителя, многие из картин получили высокие оценки и демонстрируются на фестивалях.



