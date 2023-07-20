Роберт Дауни-младший отказался от роли в «Отпуске по обмену» из-за акцента

Роберт Дауни-младший в эфире радиошоу Говарда Стерна рассказал, почему отказался от роли в фильме «Отпуск по обмену».



Артист признался, что у него не получился британский акцент.





Дауни-младший знал, что на главную роль также претендует британский актер Джуд Лоу и решил сымитировать акцент.





«Мне тогда казалось, что это хорошая идея. Но оказалось, что мой искусственный акцент просто ужасен», — отметил Дауни-младший.





Артист отметил, что роль в фильме Лоу получил заслуженно.





Фильм «Отпуск по обмену» Нэнси Майерс вышел в 2006 году. В ромкоме также снялась Кэмерон Диаз.









Фото: Mystic Tricck/YouTube