Фонд кино окажет поддержку 94 кинозалам в регионах

Фонд кино объявил результаты отбора на поддержку организаций, которые осуществляют показы фильмов.



Господдержку получат 94 кинозала в 38 регионах России.





Субсидии достанутся кинозалам, которые находятся в населенных пунктах численностью жителей до 500 тысяч человек.



С помощью Фонда кино залы будут оборудованы современной цифровой аппаратурой.





Список кинозалов опубликован на сайте Фонда













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