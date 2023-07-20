Фонд кино окажет поддержку 94 кинозалам в регионах

20.07.2023

Фонд кино окажет поддержку 94 кинозалам в регионах
Фонд кино объявил результаты отбора на поддержку организаций, которые осуществляют показы фильмов.

Господдержку получат 94 кинозала в 38 регионах России.

Субсидии достанутся кинозалам, которые находятся в населенных пунктах численностью жителей до 500 тысяч человек.

С помощью Фонда кино залы будут оборудованы современной цифровой аппаратурой.

Список кинозалов опубликован на сайте Фонда.



Фото: Pixabay.com