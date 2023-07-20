Sony показала новый трейлер экранизации игры Gran Turismo

Артист признался, что у него не получался британский акцент.
Фонд кино объявил результаты отбора на поддержку организаций, которые осуществляют показы фильмов.
Фильм станет первой экранизацией одноименной серии игр.
Автор фильма «Терминатор» Джеймс Кэмерон заявил в соцсетях, что предупреждал человечество об опаснос...
В конкурс смотра попали 31 короткометражный фильм и 8 полнометражных дебютов.
Артист признался, что у него не получался британский акцент.
Фонд кино объявил результаты отбора на поддержку организаций, которые осуществляют показы фильмов.
Фильм станет первой экранизацией одноименной серии игр.
Автор фильма «Терминатор» Джеймс Кэмерон заявил в соцсетях, что предупреждал человечество об опаснос...
В конкурс смотра попали 31 короткометражный фильм и 8 полнометражных дебютов.
Артист скончался на 83-м году жизни.
В ролике представлены кадры с работой военнослужащих, волонтеров, врачей.
Абсолютным лидером зрительских симпатий оказалась комедия «Родители строгого режима».
Сериал будет включать 8 эпизодов и расскажет о событиях с момента окончания третьей части киносаги.
С момента запуска программы более 8,6 млн человек в возрасте от 14 до 22 лет оформили Пушкинскую кар...
В рамках программы с 21 июля по 3 октября в кинотеатре «Иллюзион» пройдут показы 75 фильмов разных л...
Артист скончался 19 июля на 74-м году жизни.
Речи о передаче других ценностей пока не идет.
Первым треком пластинки, получившей название Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, стала...
Главные роли в британо-американской картине о кукольной жизни сыграли Марго Робби, Ариана Гринблатт,...
Вместе с губернатором региона Антоном Алихановым они стали первыми гостями учреждения. Об этом говор...
Предстоящие 16 серий проекта станут заключительными и выйдут весной 2024 года.
События в фильме происходят в послевоенной Венеции в канун Хэллоуина.
Для 65 детей и 13 сопровождающих взрослых были организованы экскурсии по Покровскому собору и Истори...
Главную героиню — старшего следователя Марию Швецову ждут новые резонансные дела.
20.07.2023