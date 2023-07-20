Sony показала новый трейлер экранизации игры Gran Turismo

Киностудия Sony Pictures опубликовала второй трейлер фильма Gran Turismo.



Фильм станет первой экранизацией одноименной серии игр.





В Gran Turismo идет рассказ о геймере, который решает применить свои навыки в реальных гонках. В основу сюжета также легла реальная история гонщика Янна Марденборо.





Главные роли в Gran Turismo играют Арчи Мадекве, Дэвид Харбор, Орландо Блум, Даррен Барнет, Джимон Хонсу и другие актеры. Режиссер фильма — автор «Района № 9» Нил Бломкамп.





Премьера Gran Turismo состоится 11 августа.

















Фото: кадр из фильма Gran Turismo