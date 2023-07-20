Sony показала новый трейлер экранизации игры Gran Turismo

20.07.2023

Sony показала новый трейлер экранизации игры Gran Turismo
Киностудия Sony Pictures опубликовала второй трейлер фильма Gran Turismo.

Фильм станет первой экранизацией одноименной серии игр.

В Gran Turismo идет рассказ о геймере, который решает применить свои навыки в реальных гонках. В основу сюжета также легла реальная история гонщика Янна Марденборо.

Главные роли в Gran Turismo играют Арчи Мадекве, Дэвид Харбор, Орландо Блум, Даррен Барнет, Джимон Хонсу и другие актеры. Режиссер фильма — автор «Района № 9» Нил Бломкамп.

Премьера Gran Turismo состоится 11 августа.




Фото: кадр из фильма Gran Turismo