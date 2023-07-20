Автор фильма «Терминатор» Джеймс Кэмерон заявил в соцсетях, что предупреждал человечество об опасности развития искусственного интеллекта еще в 1984 году, когда снимал свой фильм о роботе-убийце.



По мнению режиссера, ИИ несет в себе большую опасность.





«Думаю, использование ИИ в качестве оружия — это главная опасность. Считаю, что мы вступим в эквивалент ядерной гонки с искусственным интеллектом», — заявил он.





Кэмерон отметил, что перед США стоит задача первыми создать ИИ, который может быть использован как оружие, чтобы контролировать ситуацию в мире.





При этом Кэмерон считает, что нейросети и искусственный интеллект не способны создать полноценный сценарий фильма.





«Давайте подождем лет 20, и, если ИИ получит сценарный "Оскар", будем относиться к этому серьезно», — отметил режиссер.









Фото: GQ/YouTube