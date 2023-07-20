Кинофестиваль «Короче» объявил программу

20.07.2023
Оргкомитет фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» объявил программу.
В конкурс смотра попали 31 короткометражный фильм и 8 полнометражных дебютов.
Тема конкурсной программы — «Кино о заблуждениях юности, конфликте поколений, о кризисе отношений в паре, о пути к своей мечте и поисках счастья», сообщает пресс-служба фестиваля.
Программа дебютного кино будет показана на фестивале впервые — всего на участие в конкурсе в этой секции были поданы 52 заявки.
Фильмом открытия фестиваля станут «Сказки Гофмана» Тины Баркалаи. Главные роли в нем сыграли Екатерина Вилкова и Евгений Цыганов.
В рамках смотра также пройдут внеконкурсные показы короткометражных фильмов и спецпрограмма в Центральном парке Калининграда.
Кинофестиваль «Короче» пройдет с 15 по 20 августа.
С участниками конкурсных и внеконкурсных программ можно познакомиться на сайте
смотра.
Фото: Pixabay.com