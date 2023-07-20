Кинофестиваль «Короче» объявил программу

Оргкомитет фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» объявил программу.



В конкурс смотра попали 31 короткометражный фильм и 8 полнометражных дебютов.





Тема конкурсной программы — «Кино о заблуждениях юности, конфликте поколений, о кризисе отношений в паре, о пути к своей мечте и поисках счастья», сообщает пресс-служба фестиваля.



Программа дебютного кино будет показана на фестивале впервые — всего на участие в конкурсе в этой секции были поданы 52 заявки.





Фильмом открытия фестиваля станут «Сказки Гофмана» Тины Баркалаи. Главные роли в нем сыграли Екатерина Вилкова и Евгений Цыганов.









Кинофестиваль «Короче» пройдет с 15 по 20 августа.



С участниками конкурсных и внеконкурсных программ можно познакомиться на В рамках смотра также пройдут внеконкурсные показы короткометражных фильмов и спецпрограмма в Центральном парке Калининграда.Кинофестиваль «Короче» пройдет с 15 по 20 августа.С участниками конкурсных и внеконкурсных программ можно познакомиться на сайте смотра.









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