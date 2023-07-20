Скончался актер и режиссер Владимир Портнов

20.07.2023

Скончался актер и режиссер Владимир Портнов
Скончался советский, российский и израильский актер и режиссер Владимир Портнов.

Артист скончался на 83-м году жизни, передает «Российская газета».

Владимир Портнов скончался 14 июля, однако информация о его кончине появилась только сейчас.

О причинах смерти артиста не говорится.

Владимир Портнов сыграл более 100 ролей в театре, около 30 ролей в кино. В разные годы Портнов был режиссером-постановщиком в театрах им. Маяковского, Станиславского, главным режиссером Театра на Малой Бронной.



Фото: Walrus36/Flickr.com