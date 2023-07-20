SHAMAN выпустил снятый в Донбассе новый клип

Российский певец SHAMAN представил клип на песню «Мой бой».



Клип снят во время благотворительного тура артиста по городам Донбасса.



Новый ролик появился на официальном YouTube-канале певца и посвящен силе духа российских солдат. На видео представлены кадры с работой военнослужащих, волонтеров, врачей.



«В нем показаны герои нашей эпохи, превратившие подвиг в профессию: боец легендарного интернационального батальона «Пятнашка» с позывным «Апаче», медсестры Ирина и Елена, врач-анестезиолог Кристина, доброволец Сергей, сын героя ДНР и первого главы республики Александра Захарченко, а также корреспондент «Соловьев LIVE» Андрей Гусельников и военкор Александр Матюшин», — написал SHAMAN в своем телеграм-канале.



Он отметил, что люди, которые показаны в его клипе, ежедневно выполняют свой долг, рискуя жизнью и на пределе человеческих возможностей.



«Такими я увидел жителей непокоренного Донбасса. И такой я хочу показать вам Новороссию», — добавил певец.









Фото: кадр из клипа SHAMAN







