В Бишкеке с успехом прошли Дни российского кино

Абсолютным лидером зрительских симпатий оказалась комедия «Родители строгого режима».
Сериал будет включать 8 эпизодов и расскажет о событиях с момента окончания третьей части киносаги.
С момента запуска программы более 8,6 млн человек в возрасте от 14 до 22 лет оформили Пушкинскую кар...
В рамках программы с 21 июля по 3 октября в кинотеатре «Иллюзион» пройдут показы 75 фильмов разных л...
Артист скончался 19 июля на 74-м году жизни.
Абсолютным лидером зрительских симпатий оказалась комедия «Родители строгого режима».
Сериал будет включать 8 эпизодов и расскажет о событиях с момента окончания третьей части киносаги.
С момента запуска программы более 8,6 млн человек в возрасте от 14 до 22 лет оформили Пушкинскую кар...
В рамках программы с 21 июля по 3 октября в кинотеатре «Иллюзион» пройдут показы 75 фильмов разных л...
Артист скончался 19 июля на 74-м году жизни.
Речи о передаче других ценностей пока не идет.
Первым треком пластинки, получившей название Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, стала...
Главные роли в британо-американской картине о кукольной жизни сыграли Марго Робби, Ариана Гринблатт,...
Вместе с губернатором региона Антоном Алихановым они стали первыми гостями учреждения. Об этом говор...
Предстоящие 16 серий проекта станут заключительными и выйдут весной 2024 года.
События в фильме происходят в послевоенной Венеции в канун Хэллоуина.
Для 65 детей и 13 сопровождающих взрослых были организованы экскурсии по Покровскому собору и Истори...
Главную героиню — старшего следователя Марию Швецову ждут новые резонансные дела.
Производство проекта осуществляют MEM Cinema Production и онлайн-кинотеатр Okko.
Во время прогулок по Коломенскому гости смогут сканировать QR-коды с уникальным контентом, созданным...
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О кончине Мелихова сообщил его друг и коллега Марк Горонок.
Завершить съемки удалось несмотря на забастовку сценаристов и актеров в США.
Главной темой своего творчества художники избрали героические будни защитников Донбасса.
20.07.2023