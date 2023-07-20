В Бишкеке с успехом прошли Дни российского кино

В Бишкеке прошли Дни российского кино.



Показы проходили с 14 по 16 июля в кинотеатре «Ала-Тоо», передает пресс-служба «Роскино», организатора мероприятия.



Отмечается, что абсолютным лидером зрительских симпатий оказалась комедия «Родители строгого режима». Всего зрителями показов за три дня стали более 1,6 тысячи человек, что больше, чем в минувшие годы.



В программу вошли также анимационный фильм «Чинк: Хвостатый детектив», «Три богатыря и Конь на троне», детектив «Гром: Трудное детство», комедия «Я худею».



Сообщается, что средний показатель посещаемости показов составил 97%.









Фото: пресс-служба Роскино