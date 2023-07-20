Стартовали съемки сериала «Последний богатырь. Наследие».





Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Start

Сериал будет включать 8 эпизодов и расскажет о событиях с момента окончания третьей части киносаги.Производство проекта осуществляют онлайн-кинотеатр Start, телеканал «Россия», студия Yellow, Black and White при поддержке Института развития интернета.«Мы попрощались с трилогией "Последнего богатыря", но уже через год поняли, что очень по ней скучаем, и начали придумывать новый сюжет. Он разворачивается в той же вселенной, но не продолжает линию главного героя, которая завершилась в фильмах. Мы решили, что это будет сюжет о его дочерях. Когда стали продумывать, поняли, что история получается настолько большая и многогранная, что рассказать ее за 1,5 часа невозможно — стало ясно, что мы снимем сериал. Как и в фильме, действие будет развиваться в двух временных линиях — в Белогорье и в современной Москве», — рассказал о проекте генеральный продюсер Виталий Шляппо.Режиссером сериала выступит Антон Маслов. В актерский состав вошли Виктор Хориняк, Александра Урсуляк, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Юлия Пересильд, Эвелина Мазурина, Арина Рожкова, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Владислав Ветров, Татьяна Догилева, Дмитрий Лысенков, Никита Кологривый и другие.